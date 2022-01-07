Состояние 5-летней Ани Зайцевой, которую мать душила и выкинула в заснеженный овраг вместе с братом, стабилизировалось.

Тем не менее девочка пока еще продолжает находиться в реанимации детской областной клинической больницы.

Медики осторожно отмечают положительную динамику, так как состояние пережившего клиническую смерть ребёнка все еще остается тяжелым. Хотя угроза жизни, к счастью, миновала.

Врачи отмечают, что Аня реагирует на происходящее, однако ее сознание все еще спутанное.

Также есть надежда, что ампутации пальчиков, о которой говорилось ранее, не будет: конечности Ани постепенно восстанавливается.

Жителей региона потрясла чудовищная история, которая произошла с Аней и ее 8-летним братом Ваней 22 декабря минувшего года в селе Прокудино Аткарского района.

Как полагает следствие, 43-летнчя мать детей Вера Зайцева, разозлившись на сына и дочь, стала душить их шарфом, после чего выкинула в занесенный снегом овраг. Дети пролежали на 20-градусном морозе около 5 часов. Их заметили случайные прохожие. Мальчика спасти не удалось.

Мать, ранее разведенная с мужем и отцом детей, сбежала после содеянного в Энгельс, где ее оперативно задержала полиция. Сейчас гражданка находится под арестом до решения суда.