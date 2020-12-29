Воспитанников социально-реабилитационного центры для несовершеннолетних «Возвращение» поздравили с наступающими праздниками волонтеры «Ростелекома». Дед Мороз и Снегурочка вручили детям настольные игры, развивающие наборы, комплекты для квиллинга, вышивания, лепки и живописи.

Педагоги центра получили флипчарты, магнитные доски и оборудование для проведения учебных занятий и мастер-классов. При передаче подарков были учтены меры противоэпидемической безопасности.

В центре проживают дети от трех до 16 лет, оставшиеся без присмотра родителей или попавшие в сложную жизненную ситуацию. Уход и воспитание обеспечивает профессиональный коллектив педагогов.

— В этом году старшеклассники учатся дистанционно, больше времени проводят в помещении, и нам очень пригодятся магнитные доски и флипчарты. Они подходят для разных форм занятий: объяснения школьного материала, проведения творческой мастерской или развивающих игр. А наборы для творчества помогут нашим воспитанникам весело и с пользой провести зимние каникулы. «Ростелеком» не первый год помогает воспитанникам нашего центра, поздравляет с праздниками, навещает и помогает благоустраивать территорию. Мы благодарны всем компаниям, которые поддерживают детские учреждения, – рассказала заместитель директора центра «Возвращение» Анна Глебова.