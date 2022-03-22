В Саратовской области с начала года детям-сиротам выдали 266 сертификатов на приобретение жилья. Об этом сообщил сегодня, 22 марта, председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, всего в 2022 году на приобретение квартир и предоставление социальных выплат этой категории граждан предусмотрено 2,251 млрд рублей. Дополнительный 1 млрд рублей на эти цели регион получил благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

За счет вышеуказанных средств планируется обеспечить 1450 граждан, из них социальной выплатой — 1000 человек. Сумма рассчитывается по текущей рыночной стоимости квадратного метра, установленной Минстроем РФ.

— Правительство области также внесло на рассмотрение в региональную думу законопроект, в рамках которого сертификаты и социальные выплаты будут проиндексированы детям-сиротам, которые уже получили именные свидетельства, но не успели реализовать свое право в прошлом году, — написал чиновник.