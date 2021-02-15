По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку после того, как двухлетняя девочка получил травмы в местном детсаду “Колобок”.

Установлено, что 13 февраля к правоохранителям обратилась ее мать и сообщила, что дочь травмирована. Ребенок находился под кварцевой лампой, у нее был разбит рот и вывихнут зуб.

Правоохранители выяснят, при каких обстоятельствах и условиях ребенок получил травму.

Также дадут оценку действиям должностных лиц образовательной организации.