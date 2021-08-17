Взрослый родственник собирался избить племянницу.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в прокуратуре Татищевского района Саратовской области, около 12 часов ночи в Татищеве поссорились между собой 17-летняя девочка и ее 42-летний дядя.

Когда словесный конфликт перешёл на более повышенные тона и ругань с оскорблениями, дядя схватил племянницу за руку, чтобы другой рукой нанести ей удар.

Уворачиваясь от побоев, девочка ухватилась свободной правой рукой за лежавший на столе острый нож для раздели продуктов. И сразу же воткнула кухонный предмет, превратившийся в оружие, родственник в живот.

Истекающий кровью мужчина сам себе вызвал «скорую» и полицейских.

Правоохранительные органы теперь выясняют все обстоятельства происшествия.