В Саратове разыскивают 15-летнюю Анну Епифанову, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Девушка ушла из дома в Ленинском районе 4 февраля. В день исчезновения она была одета в белую ветровку с рисунком парящего в небе орла, черную толстовку с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.

Рост Анна Епифановой — 155 сантиметров. Она нормального телосложения с карими глазами и каштановыми волосами ниже плеч.

Координирует розыск инфоорг Марина— +7-905-385-03-88. Также сообщить информацию о девушке можно по телефонам — +7-800-700-54-52, или 112.