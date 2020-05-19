В Вольске Саратовской области, проходит проверка по факту падения с высоты 14-летний девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

18 мая, вечером местные жители нашли под окнами дома на улице Талалихина в Вольске девочку, которая была без сознания и по всем признакам упала с высоты. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, подростка увезли в больницу в отделение реанимации. Спустя несколько часов девочка умерла.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выявления точной причины смерти ребенка. Следственный комитет проводит все необходимые проверки условий жизни и воспитания девочки в семье.