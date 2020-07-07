Сегодня, 7 июля, в дневное время, вольчанка утонула в реке. О новой гибели сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

На данный момент известно, что две 13-летние подруги купались в Волге в Вольске недалеко от дома №146 на Степана Разина. Внезапно очевидцы заметили, как девочки начали тонуть, они тут же бросились на помощь. Одну из девочек удалось спасти, а тело второй девочки пошло ко дну.

Прибывшие специалисты областной службы спасения обследовали дно реки на месте происшествия и извлекли тело погибшей девочки. Следователи осмотрели ребенка, но повреждений на ней не обнаружили.

Сейчас следователи пытаются восстановить картину произошедшего и выявить обстоятельства гибели ребенка.