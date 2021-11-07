Трагедия случилась днем 7 ноября в Аркадакском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, здесь от удара током погибла 11-летняя девочка и пострадал ее 13-летний брат.

Примерно в 14 часов в селе Семеновка на железнодорожной станции Летяжевка несовершеннолетние сестра с братом залезли на вагон товарного поезда, который стоял на железнодорожных путях.

Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, которые висели над путями, — сообщили подробности случившегося следователи.

Из-за этого девочку насмерть поразило электрическим током. Ее брат выжил и был доставлен в больницу экстренными службами. Уточняется, что мальчик находится в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.