Суд признал виновным в изнасиловании несовершеннолетней и иных действиях сексуального характера 44-летнего мужчину, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Доказано, что с июня по июль 2019 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении тогда еще 14-летней дочери своих знакомых. Более того, в этот период он даже изнасиловал несовершеннолетнюю.

Узнали о произошедшем случайно школьные учителя, которые сообщили об изнасиловании матери девочки. Мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Следователям удалось наладить психологический контакт с пострадавшей и выявить четыре факта незаконных действий сексуального характера.

Мужчину задержали и признали виновным в совершении действий сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.