В Балашове Саратовской области пятилетняя девочка захотела покататься на автобусе и ушла из дома. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии

Малышка находилась дома с бабушкой и решила погулять. Когда спохватились, ребенка уже дома не было, а самостоятельные поиски не дали результатов. Позвонить девочке тоже не было возможности, в силе ее возраст мобильного у нее еще нет. Сотрудники Росгвардии Николай Коробейников и Александр Русанов получили приметы ребенка и бросились на поиски. Мужчина описал похожую девочку, которая садилась в автобус. Росгвардейцы нашли пропавшую и выяснили, что малышке захотелось покататься на автобусе, а дорогу домой она забыла. Успокоив от истерики девочку, сотрудник ведомственной охраны вернули ее родителям.