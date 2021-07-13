Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут в Саратове 13-летнюю девочку. Информация об этом появилась на странице отряда в социальных сетях.

Анастасия Пименова 8 июля вышла из дома и до сих пор не вернулась. Как сообщает «Лиза Алерт», рост девочки 175 сантиметров, волосы русые и длиной ниже плеч, а глаза карие. У Анастасии заметная родинка на лбу.

В день пропажи девочка была одета в камуфляжную футболку, цветные шорты и джинсовые тапочки. Как рассказали в социальных сетях жители Саратова, девочка поссорилась с родителями и ушла из дома из-за этого.

Любую информацию о местонахождении человека просьба сообщать по телефону горячей линии +7-800-700-54-52 или 112.