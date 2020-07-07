Следственный комитет начал проверку по факту гибели на восьмилетней девочки в Марксе Саратовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера вечером девочка со своей мамой, старшей сестрой и младшим братиком отдыхала на пляже. Около 19:00 часов вечера семья собралась домой и девочки решили напоследок окунуться, а мам с маленьким ребенком остались на берегу.

Спустя какое-то время старшая сестра сообщила женщине, что сестренки нигде не видно. На помощь пришел дежуривший на пляже спасатели и медсестра. Девочку извлеки из воды, медсестра начала реанимационные мероприятия, от откачать ребенка не удалось.

Следователи осмотрели ее тело. Повреждений обнаружено не было. По факту гибели проводится проверка.

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