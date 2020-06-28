В Саратове пропала 16-летняя Анастасия Мельникова. Об этом пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Девочка ушла из дома в пятницу, 26 июня. Ее рост – 180 сантиметров. Она нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. Анастасия Мельникова была одета в черную футболку с надписью красными латинскими буквами или темно-серую футболку, темно-синие джинсы, синие сандалии.

Координирует розыск инфоорг Екатерина Амулет +7-927-150-64-74. Также информацию об Анастасии Мельниковой можно передать по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.