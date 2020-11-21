Жертвой мошенников стала 24-летняя жительница поселка Солнечный. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она нашла в соцсетях ссылку на платформу, где предлагали заработать деньги, ввела все свои данные, в том числе и номер банковской карты. Гражданке позвонила неизвестная и предложила поучаствовать в прибыльном проекте.

Необходимо было внести 250 долларов.

Девушка поверила ей и с сентября по ноябрь отправила в неизвестность свыше миллиона рублей.

Потом она поняла, что это был обман и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.