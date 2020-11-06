Расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Саратова, обвиняемой в краже, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 3 мая она забыла ключи от квартиры и пошла к знакомым, в гостях у которых была ее мама. Один из них попросил ее сходить за покупками в магазин, дал свою банковскую карту и сообщил пинкод.

После выполнения просьбы девушка оставила платежное средство у себя. В тот же день она поехала с приятелями в магазин и купила два мобильных телефона стоимостью 60 тысяч рублей.

Вскоре мужчина хватился пропажи и обратился с заявлением в полицию.

Злоумышленницу задержали, она признала свою вину и раскаялась в содеянном, возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.