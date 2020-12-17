Расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Саратова подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ночь с 7 на 8 февраля в квартире одного из домов на Весенней улице гражданка отмечала свой день рождения. Она выпила и поссорилась со своим 28-летним сожителем, из-за чего вонзила два ножа ему в спину и грудь.

От полученных травм гражданин скончался на месте, прибывшие медики констатировали его смерть.

Злоумышленницу взяли под стражу. Она так и не признала свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения судом присяжных заседателей.

