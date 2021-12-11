Гордость Маркса и всей Саратовской области! Юная спортсменка Виктория Давыдова стала финалисткой Кубка России по восточному боевому единоборству.

Помощь в поездке на соревнования оказала депутат Совета муниципального образования город Маркс, руководитель сети клиник доктора Трухманова — Юлия Евгеньевна Трухманова. Огромную благодарность Юлии Евгеньевне от себя лично и от спортсменов СК каратэ Ника г. Энгельс выразила Светлана Приказчикова — мастер спорта международного класса по каратэ, почётный житель Энгельсского района.

4 декабря в г. Лобне состоялись Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (дисциплина Сито-рю), в котором приняли участие 800 спортсменов из 24 регионов России.

В этих соревнованиях приняла участие спортсменка клуба СК «Ника» Виктория Давыдова, которая стала финалистом этого престижного турнира! Виктория в уходящем году стала победителем и призёром.

Первенства Саратовской области, Всероссийских соревнований по каратэ WKF в г.Пензе, завоевала 2 золотые медали в личном и командном Первенстве на Всероссийских юношеских Играх в Анапе. И вот сейчас – финалист Всероссийских соревнований. Руководство сети клиник Доктора Трухманова не остаётся в стороне, когда необходимо помочь детям. Ведь девиз клиники Педиатрии Доктора Трухманова «Здесь — главный ребёнок!»