Вчера, 25 июня, в 23:20 у дома №91 на Московской улице — между Вольской и Горького в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

21-летняя водительница Lexus потеряла управление и влетела в бордюр. Ее госпитализировали с травмами.