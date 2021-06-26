Домой Рубрики Новости Саратова Девушка на Lexus влетела в бордюр в центре Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Девушка на Lexus влетела в бордюр в центре Саратова По Новости Саратова - 26.06.2021 73 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 25 июня, в 23:20 у дома №91 на Московской улице — между Вольской и Горького в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД региона. 21-летняя водительница Lexus потеряла управление и влетела в бордюр. Ее госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Команда Андрея Воробьева победила в товарищеском матче участников предварительного голосования «Единой России» Geely протаранила ворота в Аткарске Десять человек в Саратовской области скончались от коронавируса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Команда Андрея Воробьева победила в товарищеском матче участников предварительного голосования «Единой... Новости Саратова - 26.06.2021 0 Сегодня, 26 июня, на стадионе «Волга» в Заводском районе Саратова состоялся товарищеский матч между командами «Городских» и «Заводских» - участников предварительного голосования «Единой России»,... Geely протаранила ворота в Аткарске 26.06.2021 Десять человек в Саратовской области скончались от коронавируса 26.06.2021 Панков рассказал о планах по ремонту дорог в Пугачеве 26.06.2021 Девушка на Lexus влетела в бордюр в центре Саратова 26.06.2021