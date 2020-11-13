Суд признал 21-летнюю жительницу Ленинского района Саратова виновной в грабеже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Утром 9 декабря компания приятелей заманила 17-летнего парня в гараж в Елшанке. Один из них, 21-летний, заставил его отдать ему пять тысяч рублей и даже ударил ладонью по лицу. Перепуганная жертва позвонила другу, который перечислил средства.

В гараже была и 21-летняя девушка, которая после всего этого демонстративно подошла к парню и забрала у него из рюкзака наушники стоимостью свыше пяти тысяч рублей.

Потом парня отпустили, он сообщил обо всем в полицию.

Злоумышленница признала свою вину, раскаялась в содеянном и вернули наушники. Ей дали два года условного срока.