Сегодня, 19 декабря, в 1:00 на Лунной улице 27\1 в Саратове случилась авария. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Водитель Volkswagen сбил 21-летнюю девушку, ее госпитализировали.

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