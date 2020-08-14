Суд признал 21-летнего жителя Балаковского района виновным в нарушении ПДД, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что утром 3 марта 2020 года пьяный парень на легковушке ехал по трассе, ведущей из Балакова в Пугачев со стороны поселка Духовницкое к Балаково. Он потерял управление и влетел в столб линии электропередач.

16-летняя пассажирка из его авто получила травмы, ее здоровью причинен тяжкий вред.

Еще до окончания следствия парень признал свою вину, возместил материальный и моральный вред, поэтому уголовное дело в отношении него прекратили — по примирению с потерпевшей.