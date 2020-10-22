Расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Саратова, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия она нашла в интернете сайт, где предлагали подзаработать на продаже запрещенных веществ. Нужно было делать закладки и сообщать адреса злоумышленникам.

Вечером 3 августа ее задержали у одного из домов на Парковой улице. Во время досмотра в ее поясной сумке обнаружили свертки с порошком. Исследование показало, что это наркотики.

Девушка во всем призналась и раскаялась, ее отправили под домашний арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.