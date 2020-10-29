Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге в минздраве рассказал о состоянии первого зараженного коронавирусом жителя Саратовской области.

Напомним, это была прибывшая из Италии девушка.

Болезнь у нее протекала в легкой форме, не было обострения хронических заболеваний. Она больше не обращалась за помощью к врачам.

Общее число заболевших коронавирусом жителей региона составило 20,122 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 13,266 тысячи пациентов, за сутки 136.