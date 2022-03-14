Эфир Первого канала 14 марта был нарушен неожиданным появлением за спиной диктора Екатерины Андреевой девушки с протестным плакатом.

Выяснилось, что это сотрудница канала Мария Овсянникова выбежала в студию и в кадре развернула самодельный плакат на английском и русском языках, выкрикивая при этом лозунги против спецоперации РФ на Украине.

Камера со студии переключилась на запись одного из репортажей. Эфир прерван не был.

В пресс-службе телеканала заявили, что по данному факту проводится служебная проверка. Овсянникова находится в отделении полиции Останкино, так как после инцидента была задержана полицейскими.