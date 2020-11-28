Вчера, 27 ноября, примерно в 18:30 в Марксовском районе на 306 километре трассы, ведущей из Самары в Волгоград произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

29-летний водитель Тонара потерял управление и влетел в микроавтобус марки Mercedes маршрута 646. Он следовал из Хвалынска в Саратов под управлением 41-летнего мужчины.

По предварительным данным, в салоне находились семь человек. В результате столкновения девушка скончалась на месте.

Женщину и двоих мужчин с травмами госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.



