Сегодня, 20 января, в 11:40 напротив дома №177\181 на улице Чернышевского произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

18-летняя девушка ехала в маршрутке марки Ford и упала. Ее госпитализировали.

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