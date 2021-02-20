Домой Рубрики Новости Саратова Девушка упала в маршрутке на Чернышевского в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Девушка упала в маршрутке на Чернышевского в Саратове По Новости Саратова - 20.02.2021 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 20 января, в 11:40 напротив дома №177\181 на улице Чернышевского произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. 18-летняя девушка ехала в маршрутке марки Ford и упала. Ее госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Антонов о призыве Володина чиновникам: Профильные комитеты облдумы должны больше работать с исполнительной властью Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса Панков поддержал идею провести в Саратове международный турнир по рыболовному спорту ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Антонов о призыве Володина чиновникам: Профильные комитеты облдумы должны больше работать... Новости Саратова - 20.02.2021 0 Исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» в Саратовской областной думе Алексей Антонов разделяет позицию спикера госдумы Вячеслава Володина о необходимости создания региональных программ для... Трое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 20.02.2021 Панков поддержал идею провести в Саратове международный турнир по рыболовному спорту 20.02.2021 «Ростелеком» и Пенсионный фонд РФ наградили саратовских победителей конкурса «Спасибо интернету... 20.02.2021 Следователи проводят проверку после падения мужчины с моста в Саратове 20.02.2021