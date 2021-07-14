В апреле этого года житель Энгельса Саратовской области обратился в отдел полиции с заявлением о вымогательстве у него денег за интимные снимки. Уголовное дело было возбуждено после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что мужчина на одном из интернет-сайтов познакомился с девушкой. Немного пообщавшись, молодые люди решили встретиться, но собеседница предложила перед этим обменяться фотографиями, в том числе и интимными.

После обмена фото девушка стала требовать перевести ей пять тысяч рублей, иначе она разошлет снимки мужчины его коллегам по работе, родственникам и близким.

Так как мужчина утверждал, что передал деньги знакомой, сотрудники полиции предположили, что между ними был бытовой конфликт, и отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Прокуратура области отменила отказ о возбуждении дела и назначила дополнительную проверку, в ходе которой выяснилось, что девушка действительно вымогала деньги у потерпевшего.

По указанию прокурора уголовное дело за вымогательство возбудили, его ход взят на контроль областной прокуратурой.