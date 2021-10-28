В Заводском районе Саратова в отдел полиции обратился 68-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Пенсионер пояснил, что предложил неизвестной девушке за вознаграждение провести уборку в его квартире. За несколько дней подработки незнакомка успела вынести из жилья заявителя два телефона и телевизор. Сумма ущерба составила 40 990 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отдел полиции доставлена 20-летняя местная жительница. Ранее не судимая горожанка пояснила, что сдала похищенное имущество в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Также полиция установила причастность женщины к совершению еще одной кражи на территории Заводского района. 37-летний мужчина оставил на лавочке сотовый телефон стоимостью 6500 рублей, который подозреваемая оставила себе и в дальнейшем также сдала в комиссионный магазин.

В настоящее время горожанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.