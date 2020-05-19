В Балакове Саратовской области, завели уголовное дело на 17-летнюю девушку, которая потратила чужие деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

25 апреля этого года девушка нашла на улице банковскую карту. Найденное возвращать хозяину не стала. Девушка пришла домой и оплатила этой карты покупки в интернет-магазине. Держатель карты увидел списание в размере 1,805 тысячи рублей и заблокировал её. После этого хозяйка карты написала заявление в полицию. Сотрудники органов провели комплекс проверочных мероприятий и установили личность воришки.