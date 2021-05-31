В Саратовской области еще девять человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало трех женщин и шестерых мужчин в возрасте от 67 до 84 лет.

Всего новая инфекция унесла жизнь 1,089 тысячи человек.