Домой Рубрики Новости Саратова Девять человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Девять человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 31.05.2021 206 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще девять человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало трех женщин и шестерых мужчин в возрасте от 67 до 84 лет. Всего новая инфекция унесла жизнь 1,089 тысячи человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Озвучены итоги предварительного голосования выборов в госдуму в Саратовской области Мужчину подозревают в избиении односельчанина до смерти под Саратовом До конца сентября в Саратовской области предоставляется скидка 10% при покупке билетов на пригородные поезда ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Озвучены итоги предварительного голосования выборов в госдуму в Саратовской области Новости Саратова - 31.05.2021 0 Сегодня, 31 мая, в Саратове на брифинге в партии "Единой России" назвали итоги внутрипартийного предварительного голосования выборов в госдуму. Свой голос отдали 13,14 процента населения... Мужчину подозревают в избиении односельчанина до смерти под Саратовом 31.05.2021 До конца сентября в Саратовской области предоставляется скидка 10% при покупке... 31.05.2021 Регоператор обеспечил установку более 200 новых контейнеров в Саратове 31.05.2021 Wink запускает бесплатную услугу «Обмен фильма» — теперь ошибку с выбором... 31.05.2021