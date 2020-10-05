Вчера, 4 октября, девять пожарных и две единицы техники выехали на вызов на Соборную улицу в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхал расселенный дом на площади 30 квадратных метров, возгорание устранили.