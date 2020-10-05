Домой Рубрики Новости Саратова Девять пожарных тушили дом на Соборной улице в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Девять пожарных тушили дом на Соборной улице в Саратове По Новости Саратова - 05.10.2020 42 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети Вчера, 4 октября, девять пожарных и две единицы техники выехали на вызов на Соборную улицу в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхал расселенный дом на площади 30 квадратных метров, возгорание устранили. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА «Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink Коронавирус. В Саратове снова открывают госпиталь на базе СГМУ Саратовских чиновников подозревают в крупном мошенничестве с аварийным жильем ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ «Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в... Новости Саратова - 05.10.2020 0 Дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», драма о «феномене» Харви Вайнштейна «Ассистентка», романтическая сказка «Ундина» и другие эксклюзивные цифровые премьеры ждут зрителей видеосервиса... Коронавирус. В Саратове снова открывают госпиталь на базе СГМУ 05.10.2020 Саратовских чиновников подозревают в крупном мошенничестве с аварийным жильем 05.10.2020 Завтра часть Ленинского района Саратова останется без воды 05.10.2020 Девять пожарных тушили дом на Соборной улице в Саратове 05.10.2020