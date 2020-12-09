На сегодняшнем заседании по проблеме обманутых дольщиков обсудили, сколько остается проблемных домов.

В 2020 году планируется сдать девять объектов. До конца декабря должны закончить работы в ЖСК “Возрождение” в Балаково, ООО “Стройсар”, ЖСК “Прометей”, ЖСК “Комфорт”, ЖСК “Строитель”, ЖСК “Наш дом на Шелковичной” в Саратове.

Дом ПК “Росток-95” на Майской готов, нужно только компенсировать затраты жителям, которые купили квартиры на последнем этаже. Он не проходит по техническим условиям.

Объект введут до конца 2020 года.

Министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев отметил, что объект ООО “Автодом” не удастся сдать раньше февраля 2020 года, потому что инвестору не успевают предоставить компенсационную землю. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев не согласился с этим и подчеркнул, что дом надо сдать в этом году.

До конца года закончат коробку здания ЖСК “Волга”, к февралю заверашт отделку внутренних помещений.

— Решение проблемы можно было найти ещё в сентябре, а не затягивать до декабря, — отметил Валерий Радаев.

