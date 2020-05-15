Рособрнадзор рассказал, как школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2020-м году.

Так, для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании экзамены сдавать не придётся. Аттестаты будут выданы на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в текущем году проводить не будут. А ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в воз.

Срок проведения единого государственного экзамена переносится на более поздние даты. Предварительно, его планируют начать с 19 июня. Окончательное решение по срокам сдачи ЕГЭ будет принято с учётом развития эпидемиологической ситуации. Для Школьников всей страны будет установлено единое расписание.

В ведомстве уточнили, что проведение экзамена будет организовано с учётом рекомендаций соблюдения эпидемиологических норм для недопущения распространения COVID-19:

— на входы в экзаменационные пункты участники и организаторы будут измерять температуру;

— аудитории будут тщательно дезинфицировать;

— рассадка участников будет осуществляться с дистанцией в полтора метра;

— проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.