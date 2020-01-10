В Балакове Саратовской области почти сутки разыскивают девятилетнего школьника. Пост появился в городском сообществе в социальной сети.

Девятилетний Захар Грачев ушел из дома на улице Шевченко в Балакове во второй половине дня 9 января и исчез. Рост мальчика — 140 сантиметров, он плотного телосложения. В момент пропажи был одет в шапку серого либо в полоску оранжевого цвета, темно-синюю куртку с красными швами, темно-синие штаны тёмно-синего цвета, серые полусапоги.

Всем, кому известно о местонахождении ребенка, просьба позвонить 02.