Вчера, 27 апреля, в Энгельсе на перекрестке улиц Тельмана и Волоха произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Около 21:00 ВАЗ-2109 перевернулся на крышу.

На место выезжали дорожные инспекторы, «скорая помощь».

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