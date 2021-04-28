Домой Рубрики Новости Саратова «Девятка» перевернулась на крышу в Энгельсе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия «Девятка» перевернулась на крышу в Энгельсе По Новости Саратова - 28.04.2021 104 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 27 апреля, в Энгельсе на перекрестке улиц Тельмана и Волоха произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. Около 21:00 ВАЗ-2109 перевернулся на крышу. На место выезжали дорожные инспекторы, «скорая помощь». СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Четыре пожарных расчета тушили полыхающие вещи на лоджии дома в Саратове В Энгельсе поздравили сотрудников скорой медицинской помощи Мошенники оставили саратовцев без 797 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Четыре пожарных расчета тушили полыхающие вещи на лоджии дома в Саратове Новости Саратова - 28.04.2021 0 Сегодня, 28 апреля, в 10:58 на лоджии шестого этажа дома на Московском шоссе в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали... В Энгельсе поздравили сотрудников скорой медицинской помощи 28.04.2021 Мошенники оставили саратовцев без 797 тыс рублей 28.04.2021 Депутат Андрей Воробьев поздравил врачей с Днем работника «скорой помощи» 28.04.2021 Более 170 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали 28.04.2021