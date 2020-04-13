Деятельность министра транспорта и автомобильных дорог Саратовской области Николая Чурикова хотят проверить депутаты Государственной думы РФ. Информация об этом опубликована в Instagram-аккаунте сторонников спикера российского парламента Вячеслава Володина.

Председатель комитета госдумы по безопасности Василий Пискарев направил в адрес прокурора Саратовской области Сергея Филипенко письмо с просьбой разобраться по факту конфликта интересов и личной заинтересованности Николая Чурикова при проведении конкурсных процедур на выполнение дорожных работ.

Как стало известно депутатам, на протяжении длительного периода строительные и ремонтные работы на автомобильных дорогах региона выполняли организации, которые «имеют прямое отношение либо аффилированы к министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Из документа следует, что одна из дорожных организаций, регулярно получающая бюджетные средства, принадлежит дочери саратовского министра.

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