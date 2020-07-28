Сегодня в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Лидии Кузнецовой.

81-летняя пенсионерка пропала вчера, 27 июля, в Энгельсе на СНТ «Железнодорожник». У женщины наблюдается частичная потеря памяти, к тому же дезориентация в пространстве.

Лидия Кузнецова нормального телосложения, ее рост 155 сантиметров. Она с седыми длинными волосами, собранными в косу, ее глаза серо-голубого цвета.

В день пропажи женщина была одета в темно-серый цветастый халат, сзади был завязан бело-красный платок. Обула пенсионерка розовые домашние шлепки.

Если у кого-то имеются сведения о пропавшей женщине, просьба сообщить об этом по номеру +7-905-385-02-65, +7-800-700-54-52 или 112.