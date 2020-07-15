Сегодня, 15 июля, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» появился пост о пропаже пенсионерки Зинаиды Лаптевой. В районе 10:00 она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Сообщается, что Зинаида Лаптева пропала сегодня в Октябрьском районе, но уже стоит начать беспокоиться, так как женщина не ориентируется в пространстве.

Рост женщины 150 сантиметров, она худощавая, с седыми короткими волосами и голубыми глазами.

Была одета пенсионерка в цветастое платье в бело-голубые цветочки, как на фото ориентировки, обута в бордово-красные домашние шлепанцы.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении женщины, то сообщить ее можно по номеру +7-905-385-02-65, +7-800-700-54-52, или 112.