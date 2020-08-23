В Энгельсе Саратовской области пропал 81-летний Сергей Пчелинцев. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушел из дома вчера, 22 августа. Его рост около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-зелеными глазами. Был одет в фуфайку с зеленым верхом и синим низом, синюю толстовку, рубашку в клетку, серые брюки, серо-коричневые тапки и серую кепку.

Сообщается, что Сергей Пчелинцев страдает потерей памяти и может быть дезориентирован.

Информацию о пенсионере можно сообщить инфооргу Люсьен +7-905-385-02-65.