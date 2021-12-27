Местные жители пошутили, что лисичка замерзла и теперь решила взять ипотеку.

В социальных сетях появилась необычная фотография, на которой дикая лиса среди белого дня спокойно свернулась клубком у ступенек Сбербанка в центре Балакова.

— У центpaльнoгo Сбеpa зaмеpзaет лисoнькa. Γoлoднaя и oчень нaпугaнa!!! Мoжет, мoжнo кaк-тo ей пoмoчь, — пишет автор поста.

Горожане решили, что лиса вряд ли бешеная, так как ведет себя очень спокойно. Многие отметили, что уже не раз видели лису в городе. А помочь ей можно, только накормив чем-то вкусным.