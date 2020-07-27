Сегодня, 27 июля, пользователь социальной сети Максим Сатдаров рассказал о спасении дикого утенка из «охотничьего капкана».

Автор поста выложил фотографии спасенного дикого утенка и коротко сообщил:

— Спас из охотничьего капкана и отвез в ветеринарную клинику, — пишет Максим Сатдаров.

Но дело в том, что сейчас охота в Саратовской области запрещена, как и применение любых самоловов. Об этом журналисту информационного портала «Новости Саратова» рассказали в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства по Саратовской области. Получается, что силок, из которого спасли утенка, был установлен браконьерами.

Охота на всех водоплавающих пока что запрещена в Саратовской области. Запрет на нее снимут в третью субботу августа.

Стоит отметить, что на фотографии утенок не совсем маленький, скорее, он «подросток»-сеголеток.