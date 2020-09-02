Завтра, 3 сентября, все желающие смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны — принять участие в акции «Диктант Победы». Мероприятие пройдет во всех населенных пунктах РФ, где численность населения превышает пять тысяч человек. Одним из таких станет и Саратовская область.

Чтобы принять участие в «Диктанте Победы», необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно зайти на сайт диктантпобеды.рф, указать свой телефон, фамилию, отчество, электронную почту, страну и регион проживания. Каких-то особенных вопросов там не будет. Регистрация важна, ведь только при этом условии вы сможете узнать свои результаты, если вы проверяли свои знания очно. А также скачать именные дипломы онлайн и офлайн тестов, заработать баллы и призы от организаторов за активное участие. Если вы не можете или не имеете желания именно лично прийти и проверить свои знания — есть возможность зайти на сайт и сделать это онлайн.

Необходимо и регистрироваться на площадку, для чего на сайте нужно выбрать свой регион и населенный пункт, в котором вы находитесь или ближайший к вам. Вы увидите несколько площадок на выбор, из которых можно выбрать подходящую и нажать на соответствующую кнопку «Записаться на площадку». Отметим, что организаторы площадки получают информацию о количестве записавшихся человек без персональных данных.

Теперь, чтобы принять участие в диктанте, нужно прийти на саму площадку проведения мероприятия в ближайшем к вам населенном пункте в день его проведения. Список этих мест доступен на сайте диктантпобеды.рф. Для того, чтобы ознакомиться с ним, достаточно зайти в личный кабинет.

Конечно же, возникает вопрос — как подготовиться к этой акции, чтобы не ударить в грязь лицом. Для этого доступны можно зайти на сайт Российского исторического общества. Переход по вкладкам даст вам доступ к фото и видео, а также текстовым материалам, которые пополнят ваши знания. На сайте диктантпобеды.рф можно узнать, какие вопросы были в прошлых годах, пройти предварительные тестирования. Всего будет 25 вопросов: 20 по истории Великой Отечественной войны, пять по региональной военной тематике.

Когда вы уже напишете диктант, остается немаловажный вопрос — узнать свои результаты.

Для этого необходимо зайти на сайт диктантпобеды.рф, в личном кабинете ввести уникальный номер участника, который вы получили на площадке, когда писали Диктант Победы.