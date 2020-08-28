Принять участие в акции «Диктант Победы» можно будет не только на одной из площадок, которые откроются в Саратове и районах области 3 сентября, но и онлайн, в дистанционном формате.

Для этого необходимо иметь устройство с выходом в интернет, доступ к тесту будет открыт также 3 сентября, параллельно со стартом акции в оффлайн-формате.

— Жители нашей области уже сегодня выражают большой интерес к акции, несколько сотен человек уже зарегистрировались, чтобы прийти на следующей неделе и в очной форме написать «Диктант Победы» на ближайшей к ним площадке. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, на каждой из них, и на это обращал особое депутат Государственной думы Николай Панков, должны быть соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с риском распространения вирусных инфекций – быть в наличии лицевые маски и антисептики. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в написании теста, но не готов прийти на площадку, на сайте будет открыта возможность пройти диктант в онлайн-формате. Уверена, многие захотят воспользоваться этой возможностью, особенно будущие выпускники школ, потому что по согласованию с Минпросвещения высокие результаты теста будут засчитывать при поступлении в вузы, – прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память» депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

Отметим, что акция затронет не только нашу страну, но и зарубежные государства. К примеру, свое участие в проведении «Диктанта Победы» подтвердили Корея, Монголия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Бангладеш, Иран, Ливан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке и еще ряде государств диктант напишут впервые. Об этом сообщил координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. По его словам, большинство площадок организуют в Российских центрах науки и культуры, а также в университетах и школах при русских посольствах.

— С учетом эпидобстановки акция пройдет как в очном формате, как например, в Пекине, Ханое, Аммане, Тегеране и Бейруте, так и дистанционно – в Дакке, Нью-Дели, Калькутте и других городах. А в Дамаске из-за вспышки коронавируса от проведения диктанта пришлось отказаться, – рассказал Александр Хинштейн.

Ожидается, что за счет открытия новых площадок «Диктант Победы» напишут около миллиона человек, а сама акция пройдет в 75 государствах.