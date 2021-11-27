УФСБ России по Саратовской области пресечен межрегиональный канал поставок в Саратовскую область крупных партий наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организатором канала оказался 38-летний россиянин. В ходе обследования его машины обнаружены и изъяты наркотические средства «мефедрон» и «амфетамин» общей массой около 4 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Приговором Кировского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима.