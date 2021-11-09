В Александрово-Гайском районе уволен директор муниципального учреждения «Коммунальный сервис» Юрий Лоскутов.

В ходе прокурорской проверки установлено, что руководитель создал Коммунального сервиса ООО «Алгайский коммунальный комплекс». В справках о расходах, доходах, имуществе и обязательствах он никак не указал это.

В период с 2018 по настоящее время он заключил от имени директора МУП «Коммунальный сервис» договоры на выполнение работ для ООО «Алгайский коммунальный комплекс» на общую сумму свыше 4 миллиона рублей. Информацию об этом он также утаил.

Прокуратура внесла представление главе Алгайского района с целью прекратить сотрудничество с директором предприятия.