Директор школы №9 города Аткарск Фаина Жилкина приветствует инициативу спикера Государственной думы Вячеслава Володина об открытии в Аткарске педагогического колледжа при Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского.

— Я работаю директором школы 29 лет. У меня стабильный коллектив, который в предыдущие годы я укомплектовала в основном за счет выпускников Аткарского педагогического училища. Сейчас мы испытываем большие затруднения в плане кадрового комплектования. Вячеслав Володин разрешил наши проблемы, потому что им были озвучены не просто какие-то эфемерные обещания, а конкретно – сроки, финансирование. Вовремя посещении спикером Государственной думы Вячеслава Володина Балашова. Узнала о комплектовании кадрами педагогического училища, о его присоединении к филиалу Балашовского педагогического института – это, конечно, не может не радовать, не восхищать. В последнее десятилетие жители Аткарска всегда ставили вопрос об открытии педагогического училища и вот наши пожелания были услышаны. Жители Аткарска довольны инициативой и предложением помощи Вячеслава Володина, – отметила Жилкина.

Раннее председатель Государственной думы Вячеслав Володин озвучил данную инициативу на встрече с директорами школ, заведующими детскими садами и представителями родительских комитетов Аткарска.