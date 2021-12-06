Заведующая детсадом в Ершове мошенническим путем присвоила себе почти три миллиона бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В 2019 году директор фиктивно устроила на должность воспитателя местную жительницу, которая по факту не работала в детском саду. Зарплату лжеработницы руководитель детского сада забирала себе.

Фальсификация вскрылась 26 апреля 2021 года. За период фиктивной работы сотрудницы, директор присвоила себе более 780 тысяч рублей.

Расследование в адрес руководителя детского сада продолжилось. В ходе него выяснилось, что в период с 2014 по 2021 год она присвоила себе зарплату, выдаваемую на имя своего заместителя, которая ранее работала в этом детском саду и была не в курсе, что до сих пор занимает эту должность. Таким образом директор присвоила себе еще 2,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.