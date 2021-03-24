Директор Саратовского колледжа кулинарного искусства Дина Аношина прокомментировала инициативу спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина выделить дополнительные средства на поддержку среднего профессионального образования

— Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин неоднократно обращал внимание на недофинансированность школ, ставил вопрос ребром о помощи медицинским работникам, особенно в такое непростое время. Мы, как руководители колледжей, понимали, что это логично – в первую очередь необходимо оказывать помощь тем, кто более нуждается в ней. Но сейчас я, и думаю, что могу сказать за всех коллег, которые руководят средними профессиональными учреждениями, очень рада, что наши работники и ученики смогут получить дополнительное финансирование.

Вячеслав Володин сказал, что приложит все усилия, чтобы обеспечить выделение пяти тысяч рублей дополнительно за классное руководство. Для нас это огромное подспорье. Раньше педагог работал с доплатой всего 1,2 тысячи рублей, отвечая за 25 человек. Представьте, наиболее сложный возраст: подростки 15-17 лет, дополнительные требования, огромная ответственность. Мне, как руководителю, будет намного легче осуществлять контроль за работой классных руководителей.

Но мы получил и дополнительное финансирование на студентов. По две тысячи рублей на каждого – тоже большое дело. У нас есть такая статья, по которой идет распределение денег на содержание учебной базы и на хозяйственные нужды. Раньше средства на эти нужды брали из внебюджета, но их надо было еще заработать. А сейчас все необходимое сможем закупать, не переживая, что может не хватить и делать выбор между вещами первой необходимости.

У меня в колледже 750 человек, дополнительное финансирование составит 1,5 миллиона – таких денег мы никогда не видели на содержание материальной базы.

Они пойдут нашим учебным заведениям будет совсем другое отношение, у них будет другой имидж. Поэтому мы только «за» и очень рады тому вниманию и поддержке, которые нам окажут, за что огромная благодарность Вячеславу Володину, — подчеркнула Аношина.