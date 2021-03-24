Директор Саратовского колледжа кулинарного искусства Дина Аношина прокомментировала инициативу спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина выделить дополнительные средства на поддержку среднего профессионального образования

Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин неоднократно обращал внимание на недофинансированность школ, ставил вопрос ребром о помощи медицинским работникам, особенно в такое непростое время. Мы, как руководители колледжей, понимали, что это логично – в первую очередь необходимо оказывать помощь тем, кто более нуждается в ней. Но сейчас я, и думаю, что могу сказать за всех коллег, которые руководят средними профессиональными учреждениями, очень рада, что наши работники и ученики смогут получить дополнительное финансирование.

Вячеслав Володин сказал, что приложит все усилия, чтобы обеспечить выделение пяти тысяч рублей дополнительно за классное руководство. Для нас это огромное подспорье. Раньше педагог работал с доплатой всего 1,2 тысячи рублей, отвечая за 25 человек. Представьте, наиболее сложный возраст: подростки 15-17 лет, дополнительные требования, огромная ответственность. Мне, как руководителю, будет намного легче осуществлять контроль за работой классных руководителей.

Но мы получил и дополнительное финансирование на студентов. По две тысячи рублей на каждого – тоже большое дело. У нас есть такая статья, по которой идет распределение денег на содержание учебной базы и на хозяйственные нужды. Раньше средства на эти нужды брали из внебюджета, но их надо было еще заработать. А сейчас все необходимое сможем закупать, не переживая, что может не хватить и делать выбор между вещами первой необходимости.

У меня в колледже 750 человек, дополнительное финансирование составит 1,5 миллиона – таких денег мы никогда не видели на содержание материальной базы.

Они пойдут нашим учебным заведениям будет совсем другое отношение, у них будет другой имидж. Поэтому мы только «за» и очень рады тому вниманию и поддержке, которые нам окажут, за что огромная благодарность Вячеславу Володину, — подчеркнула Аношина.

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