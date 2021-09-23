Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора коммерческой организации за попытку дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

30 августа директор организации, находясь в кабинете сотрудника ГУ МВД, попытался передать ему 40 тысяч рублей, что составляло часть от заранее обещанных 200 тысяч. За эти деньги сотрудник полиции должен был составить акт о выполнении работ по ремонту кровли одного из административных зданий, в то время как работы выполнены не были.

На основе собранных доказательств директору ООО предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

Расследование уголовного дела продолжается.